Слава из «НеАнгелов» показала папу

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимком c отцом, Виталием Кузнецовым, и дочерью, Лаурой.

«Я сделаю все, чтобы рядом…» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я сделаю все , чтобы рядом …. *

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 31 Дек 2019 в 11:04 PST

Слава поделилась также снимком с мамой, женой своего папы и детьми, Лаурой и Леонардом.

«Мечты должны сбываться! Спасибо этому году за характер, выдержку, лакмус дружбы, реальность, пусть не всегда приятную, но поучительную, за новые знакомства, иногда совсем неожиданные, но исцеляющие, за друзей и самое большое спасибо за мою детскую мечту, которая сбылась. Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей, было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за свое продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдет. Нет простых ответов у любви, но есть семья, и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети. И для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день», – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мечты должны сбываться! Спасибо этому году: за характер , за выдержку , за лакмус дружбы , за реальность , пусть не всегда приятную , но поучительную , за новые знакомства , иногда совсем неожиданные , но исцеляющие , за друзей , и самое большое спасибо * за мою детскую мечту, которая сбылась * Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались , чтобы делить им , кроме радости собственных детей было нечего ! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за своё продолжение. Я даже представить не могла , что такое когда-либо произойдёт . Нет простых ответов у любви , но есть семья и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе . Папа с супругой , мама , я , дети ….. и для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации , оформила в лист ожиданий . Невозможное возможно . Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день . Спасибо 31.12.2019 ! Мечты должны сбываться . . #всехорошопапа * С наступающим !!! Пусть все у всех будет *

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 31 Дек 2019 в 6:51 PST

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006 года она является участницей группы «НеАнгелы».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимком c отцом, Виталием Кузнецовым, и дочерью, Лаурой. «Я сделаю все, чтобы рядом…» – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Я сделаю все , чтобы рядом …. * Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 31 Дек 2019 в 11:04 PST Слава поделилась также снимком с мамой, женой своего папы и […]