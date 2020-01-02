Видео: Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Регистрация автомобилей, пенсионный возраст, интернет-покупки, рыбалка, сделки с недвижимостью, трудовые книжки – январские законы затронут практически все сферы и аспекты жизни россиян.

Теги:

налоги

,

автомобили

,

Россия-2020

,

рыбалка

,

труд

,

пенсионная реформа

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: У каждого человека есть некоторое количество книг, кардинально повлиявших на его личностное и мировоззренческое развитие. Для меня это, если навскидку, «Властелин колец» Толкина, «Наследник из Калькутты» Штильмарка, «Цусима» Новикова-Прибоя и… «Академия» Азимова. Нет слов, уроженец Смоленской губернии написал много чего, но именно семикнижный цикл «Академия» (в другом переводе – «Основание») стал magnum opus и одновременно […]