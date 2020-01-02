Видео: Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

02.01.2020, 12:30, Новости дня

Регистрация автомобилей, пенсионный возраст, интернет-покупки, рыбалка, сделки с недвижимостью, трудовые книжки – январские законы затронут практически все сферы и аспекты жизни россиян.

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Последнее: У каждого человека есть некоторое количество книг, кардинально повлиявших на его личностное и мировоззренческое развитие. Для меня это, если навскидку, «Властелин колец» Толкина, «Наследник из Калькутты» Штильмарка, «Цусима» Новикова-Прибоя и… «Академия» Азимова. Нет слов, уроженец Смоленской губернии написал много чего, но именно семикнижный цикл «Академия» (в другом переводе – «Основание») стал magnum opus и одновременно […]

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