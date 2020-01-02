В Китае разработали метод восстановления зубной эмали без пломб

В результате проведённого исследования учёными из Чжэцзянского университете (Китай) разработан инновационный метод восстановления зубной эмали. Благодаря созданной жидкой смеси в будущем станет возможным наращивать наружный слой без пломб и других применяемых на данное время способов.

Ранее считалось, что остановить постепенное разрушение зубов, потерявших эмаль, невозможно. Внешняя защитная оболочка образовывается благодаря белкам, выделяемым амелобластами, но данные клетки активны лишь во время развития зубов, поэтому в дальнейшем естественная способность к самовосстановлению утрачивается. Учёные из Китая в научной работе использовали материал, который имитирует процесс минерализации эмали.

В итоге авторы исследования разработали состоящий из кластеров ионов фосфата кальция минерал, утверждая, что после его нанесения начинается рост кристаллов зубной эмали. Синтезированные кластеры стабилизировали в растворе этанола с триметиланином, а полученную гелеобразную смесь затем нанесли на зуб. В результате всего за двое суток удалось добиться «слияния» кристаллов с остатками эмали, получив практически идентичный натуральному слой толщиной 2,8 микрометра.

По мнению учёных, повторное нанесение позволит получить более толстый слой и со временем нарастить его до нужной величины. Данная разработка пока находится в стадии тестирования, а испытания на людях планируют начать не ранее, чем через год.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Служба безопасности Украины 2 января сообщила о попытке российской Федеральной службы безопасности завербовать жителя Мариуполя. По данным СБУ, когда украинец пересекал государственную границу его задержали сотрудники ФСБ. Россияне пытались склонить задержанного к сотрудничеству, для чего использовали психологическое давление и вымогательство. Во время беседы сотрудник ФСБ интересовался, есть ли у мужчины знакомые среди украинских военнослужащих и […]