В Великом Новгороде в новогоднюю ночь убита 40-летняя женщина

В новогоднюю ночь в городе Великий Новгород произошло убийство 40-летней женщины. Подозреваемый в совершении преступления житель 40-летнего возраста вскоре был задержан представителями правоохранительных органов.

По данным СК РФ в регионе, труп женщины обнаружен в одном из общежитий города. Предположительно, убийство произошло на бытовой почве. Между погибшей и её сожителем в ходе застолья возникла конфликтная ситуация, в результате чего последний нанёс ножевое ранение в область шеи, ставшее причиной смерти жительницы Великого Новгорода.

Сообщается, что в отношении задержанного подозреваемого возбуждено уголовное производство по статье «Убийство» (ч 1. ст. 105 УК РФ). Планируется рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении 40-летнего сожителя погибшей. Специалисты занимаются выяснением деталей инцидента.

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