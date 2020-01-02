«Тихое место 2». Вышел трейлер фильма с Эмили Блант. Видео

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Видео: Movieclips Trailers / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Служба безопасности Украины 2 января сообщила о попытке российской Федеральной службы безопасности завербовать жителя Мариуполя. По данным СБУ, когда украинец пересекал государственную границу его задержали сотрудники ФСБ. Россияне пытались склонить задержанного к сотрудничеству, для чего использовали психологическое давление и вымогательство. Во время беседы сотрудник ФСБ интересовался, есть ли у мужчины знакомые среди украинских военнослужащих и […]
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