Мнение: Знаменитый хирург-онколог Андрей Павленко, который с 2018-го года борется с раком желудка, написал прощальное письмо

Павленко — один из самых успешных оперирующих онкологов страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка 3-й стадии. Развитие опухоли протекало в скрытой форме и бессимптомно.

С марта 2018 Андрей упорно боролся со внутренним врагом – но, похоже, он оказался сильнее. На своей странице в Facebook врач опубликовал прощальное письмо.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!! », — написал несколько часов назад Андрей Павленко, хирург-онколог Ленинградского областного онкологического диспансера.

Андрей Павленко – человек удивительного характера. После того, как ему поставили страшный диагноз, он не бросил консультировать и оперировать. Кроме того, Павленко завел блог, в котором делится со всеми желающими своими впечатлениями и ощущениями, дает советы людям, оказавшимся в подобной ситуации. Его инициатива рассказать о самой страшной болезни 21-го века изнутри вызвала широчайший народный отклик: вскоре доктор уже выступал на всероссийских конференциях и основал собственный благотворительный фонд Cancer Fund.

https://pikabu.ru/story/znamen…

Источник: Конт

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