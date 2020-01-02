Мнение: Москва — та же помойка: быдло и дети

02.01.2020, 12:11, Разное

Страшный скандал случился уже после новогодней ночи. Многодетные родители не нашли 7-летнюю девочку. Они сообщили в полицию, что ее похитили. Очень-очень вдруг разволновались, протрезвев.

По камерам — неизвестная женщина ночью 31 декабря у дома по улице Яблочкова увела Танечку.

Таня, пока асоциальная семья праздновала Новый год, сама незаметно ушла в открытую дверь.

Чтобы понять, что это за семейка, у них унитаз не работает, и они дружно по очереди ходят в ведро.

Почему женщина сразу не отдала ребенка в полицию — неизвестно. Говорит, хотела подкормить.

Это к вопросу о тех жирующих москвичах, которых так любят в сериалах показывать. То же серое и нищее быдло, что и везде, живет в Москве тоже. Причем, по всей Москве — вне зависимости от района.

@rovegosteb — https://t.me/rovegosteb/1770

Источник: Конт



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