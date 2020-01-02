Мнение: В Эстонии заявили об актуальности Тартуского договора

02.01.2020, 12:11, Разное

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы.

  • Reuters

По словам политика, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником Эстонской Республики «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор вступил в силу и всё ещё находится в реестре действующих международных договоров ООН», — говорится в сообщении Пыллуааса.

https://russian.rt.com/world/n…

Источник: Конт



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