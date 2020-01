Мнение: В оппозиционном дурдоме все по-прежнему

Даже типажи протестующих в Москве и Казани одинаковые — пустоголовый безработный праздный молодняк.

Помнится, на украинском Майдане еще пытались раздувать влажные истории в стиле «на улицы вышел цвет нации, люди с тремя высшими и знанием пяти языков». Но спустя некоторое время стало очевидно, что ядро протеста — это бездельники, алкаши и тунеядцы, «профессиональные» оппозиционеры, которые за 300 гривен будут бороться хоть с космической программой, хоть с российской агрессией, лишь бы не работать. Думаете это только на Украине и в России так? Да ни разу, вот Руслан Карманов пишет про Гонконг:

Задержаны за:

> shouting at customers at a Mannings pharmacy in the Landmark North shopping centre in Sheung Shui. After customers left and the pharmacy closed, the students dropped screws and advertising posters on the shop floor through gaps in the folding gate at the entrance

Mannings — это аптека+косметика+бытовая химия, гибрид хозяйственного, консервного отдела гастронома и чуть-чуть универмага. Там, значит, начали кричать, а когда покупатели разбежались — разбросали шурупы и листовки (стопудово на листовках смищные мемчики, притом настолько тупые, что если из такой листовки свернуть косяк, то при любом содержимом не торкнет).

Где он, этот мистический Протест Обычных Граждан, Успешных и Состоявшихся Людей, про который так много пишут — загадка. Горинское «Это не просто народ — это лучшие люди города» в полный рост. Группа безработных, возглавляемая помощником повара (учитывая гонконгскую специфику закусочных — это мегапозиция, т.е. человеку даже лапшу в чан с кипятком бросить не доверяют), плюс школьница с молотком (какой-то анимешный пиздец, готовый сценарий эротического боевика «Команда Унылых Долбоёбов») решили в новый год рассыпать шурупы в магазине. Зачем? Чтобы показать что? Политических лозунгов нуль, тупое хулиганство небольшой кучки скучающих тупых людей, точное определение которым — отщепенцы.

Но продвигается всё это как «весь народ в лице передовой общественности…», притом с удивительной подводкой — «раз вышли на улицу против чего-то, что относится ко властям, то априори самая передовая и думающая часть общества и точка». С чего этот тезис-то принимается за аксиому? Откуда эта исподволь навязываемая связка «Уличный протест всегда за правое дело», если по факту всё не так?

Любопытно будет почитать на CNN и BBC описание событий; уверен, что там-то всё будет в рамках стабильных и утверждённых хозяевами определений — всё светлое-юное-сильное-мудрое-слабое-но-бесстрашное-на-баррикадах-против-всего-старого-закостенелого-плохого. Как и всегда.

Ровно то же самое. Либо безработные, либо откровенные неудачники и бездельники, либо все вместе. Ущербные лидеры современного протеста против всего на свете.

И даже СМИ, которые освещают все это позорище, одни и те же из раза в раз. БиБиСи освещает протесты в Гонконге, раздувает страшилки против Росатома в Новоуральске, рассказывает страшные сказки про мусорную реформу в Казани.

Но есть между всеми этими протестами и еще одна общая черта, помимо одинаковых типажей, методов и брехни в СМИ. Это мизерное, ничтожное количество участников, сокращающееся из раза в раз. Потому что даже самым далеким от политики людям становится очевидной ничтожная сущность всей этой светлоликой «оппозиции» с торчащими из-за сутулых спин американскими и британскими ушами.

