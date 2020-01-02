В Афганистане в результате атак талибов погибло минимум 15 силовиков

02.01.2020, 12:06, Новости дня

В результате атаки представителей «Талибана» в Афганистане 31 декабря и 1 января погибло минимум 15 силовиков. Об этом сообщает канал TOLO News.

По меньшей мере восемь полицейских были убиты во время нападения талибов вечером 31 декабря в провинции Балх на контрольно-пропускном пункте дорожной полиции.

Также восемь солдат были убиты 1 января в результате нападения талибов в провинции Тахар. Представитель губернатора Мохаммад Джавад Хиджри рассказал, что во время этой атаки погибло также 11 талибов.

«Талибан» – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х взяло под контроль значительную территорию Афганистана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Служба безопасности Украины 2 января сообщила о попытке российской Федеральной службы безопасности завербовать жителя Мариуполя. По данным СБУ, когда украинец пересекал государственную границу его задержали сотрудники ФСБ. Россияне пытались склонить задержанного к сотрудничеству, для чего использовали психологическое давление и вымогательство. Во время беседы сотрудник ФСБ интересовался, есть ли у мужчины знакомые среди украинских военнослужащих и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика