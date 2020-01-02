В Афганистане в результате атак талибов погибло минимум 15 силовиков

В результате атаки представителей «Талибана» в Афганистане 31 декабря и 1 января погибло минимум 15 силовиков. Об этом сообщает канал TOLO News.
По меньшей мере восемь полицейских были убиты во время нападения талибов вечером 31 декабря в провинции Балх на контрольно-пропускном пункте дорожной полиции.
Также восемь солдат были убиты 1 января в результате нападения талибов в провинции Тахар. Представитель губернатора Мохаммад Джавад Хиджри рассказал, что во время этой атаки погибло также 11 талибов.
«Талибан» – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х взяло под контроль значительную территорию Афганистана.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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