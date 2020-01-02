В Афганистане в результате атак талибов погибло минимум 15 силовиков

В результате атаки представителей «Талибана» в Афганистане 31 декабря и 1 января погибло минимум 15 силовиков. Об этом сообщает канал TOLO News.

По меньшей мере восемь полицейских были убиты во время нападения талибов вечером 31 декабря в провинции Балх на контрольно-пропускном пункте дорожной полиции.

Также восемь солдат были убиты 1 января в результате нападения талибов в провинции Тахар. Представитель губернатора Мохаммад Джавад Хиджри рассказал, что во время этой атаки погибло также 11 талибов.

«Талибан» – радикальное исламистское движение, которое к середине 90-х взяло под контроль значительную территорию Афганистана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Служба безопасности Украины 2 января сообщила о попытке российской Федеральной службы безопасности завербовать жителя Мариуполя. По данным СБУ, когда украинец пересекал государственную границу его задержали сотрудники ФСБ. Россияне пытались склонить задержанного к сотрудничеству, для чего использовали психологическое давление и вымогательство. Во время беседы сотрудник ФСБ интересовался, есть ли у мужчины знакомые среди украинских военнослужащих и […]