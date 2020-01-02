Юлия Высоцкая рассказала о секретах семейной гармонии

Юлия Высоцкая пояснила о секретах семейной гармонии. Единым целым супруги становятся не столько благодаря прожитым вместе годам, сколько чувству любви и уважения друг к другу.
Больше двадцати лет Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая представляют супружескую пару, их совместная жизнь складывалась по-разному, как и у многих людей. Кто из них в большей степени повлиял на формирование общих взглядов на окружающий мир, наверно, трудно сказать, отмечает актриса. Она говорит о похожести мужа и жены, не называя конкретные качества. Вместе с тем в творческом плане они сохранили свою уникальность и неповторимость, оба являясь успешными людьми. Время отдыха часто планируется так, чтобы не расставаться надолго друг с другом. Супруги предпочитают совместные путешествия, во время которых иногда принимают спонтанные решения. Юлия Высоцкая любит сюрпризы, так как считает, что неожиданность не только вносит разнообразие в размеренный ход событий, но и дарит людям положительные эмоции.
Испытанием для союза Кончаловский/Высоцкая стала страшная автокатастрофа, в которой пострадала юная дочь Мария. Борьба за её здоровье еще больше сплотила семью. Теперь это смысл нашей жизни, сказал недавно её отец. Кстати, недавно супруги обвенчались в Троицком соборе города Пскова. Таинство происходило на глазах только самых близких людей.
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