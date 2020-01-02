Мнение: Пенсионеры и миллиардеры

Новогодний подарок пенсионерам — власти подняли пенсии примерно на тысячу рублей, на 6,6%. Теперь средняя пенсия в России составляет 16,5 тысяч рублей. Пока что всё идёт в соответствии с планом, увеличение пенсионного возраста сопровождается одновременным увеличением пенсий:

https://lenta.ru/news/2020/01/01/pensions/

На мой взгляд, вы помните, было бы разумнее не повышать пенсионный возраст в России, однако логику властей тоже можно понять — они хотят подстраховаться на случай двух подступающих кризисов, мирового финансового и демографического. Если в стране будет мало денег и мало рабочих рук, пройти сложный период будет проще, когда люди старшего возраста тоже будут работать. Если же сбудутся прогнозы оптимистов, и в стране наступит полная роботизация, безработицу всегда можно будет аккуратно сдуть, включив где только возможно четырёхдневную рабочую неделю.

Уровень инфляции в 2019 году составил 3%, так что пенсии значительно выросли даже с учётом инфляции:

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/390591-cb-nazval-uroven-inflyacii-v-rossii-za-2019-god-okazalsya-odnim

В долларах, — для тех, кто молится на эту зелёную валюту, — рост пенсий ещё выше, так как курс рубля к доллару стабилен. Напомню, сейчас доллар стоит чуть меньше 62 рублей, то есть ровно столько же, сколько он стоил и пять лет назад, в январе 2015 года. Средняя пенсия, в свою очередь, в 2015 году составляла 12,4 тысячи рублей:

https://ria.ru/20140916/1024289556.html

Несложно прикинуть, что в долларах за это время пенсия выросла на 30%. Если серьёзно, то, разумеется, в доллары пересчитывать нельзя — мы живём в России и тратим в рублях, и только давно покинувшие нас эмигранты думают, будто цены в российских магазинах по-прежнему привязаны к долларам или к «условным единицам». Тем не менее, даже если перевести рубли на какие-нибудь натуральные продукты, — на литры бензина, к примеру, — пенсии всё равно стали за эти пять лет больше.

К сожалению, нельзя сказать, что дела идут хорошо у всех. К примеру, состояние Олега Дерипаски сократилось за последние годы в разы — если в 2010 году оно составляло 10,7 млрд долларов, то теперь оценивается только в 4 млрд. Более, чем в три раза «похудел» портфель активов Владимира Евтушенкова, он потерял 6,4 млрд долларов. Игорь Зюзин, чьи потери также приближаются к 6 млрд долларов, и вовсе вылетел в 2019 году из списка миллиардеров:

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/390583-forbes-nazval-samyh-obednevshih-za-10-let-rossiyskih-milliarderov

Понятно, что миллиардеров в России много. Суть профессии предполагает разнообразные риски, которые усугубляются авантюрным характером первой волны крупных предпринимателей, сделавших состояния благодаря своей привычке раз за разом ставить весь свой капитал «на красненькое».

Если читать новости трезво, не пытаясь выискать там материал для пропаганды, то почти всегда можно найти и миллиардеров, которые зарабатывают деньги, и миллиардеров, которые их теряют. Проблема в том, что пропагандисты читать новости трезво не пытаются. Раздел разоряющихся миллиардеров они почти всегда пролистывают, чтобы перейти к разделу миллиардеров богатеющих. Дальше разжигатели социальной розни сообщают читателям: «смотрите, ребята, пока вы горбатитесь по восемь часов, чтобы выплатить кредит за свой логан, Толстопузов сделал себе ещё один миллиард». Тот факт, что годом ранее Толстопузов потерял два миллиарда из-за неудачной конъюнктуры на рынках, пропагандисты упомянуть уже не считают нужным.

Источник: Место для дискуссий

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