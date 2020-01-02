Цекало засмотрелся на прикрывшую обнаженную грудь цветами Лолиту

Пару Лолиты Милявской и Александра Цекало обожала вся
страна. Поэтому, когда влюбленные зарегистрировали отношения после десяти лет
совместного проживания, поклонники были счастливы. К сожалению, через два года после свадьбы супруги развелись.
Также оказалось, что единственную дочь Еву, Лолита родила не от Александра.
Для фанатов новость о расставании Милявской и Цекало стала
ударом. Многие не могли поверить в случившееся, ведь артисты, как казалось,
идеально подходили друг другу. В Сети до сих пор можно найти фанатские страницы
Саши и Лолы. В одном из таких аккаунтов, например, опубликовали трогательный
архивный снимок.
Кадр, судя по всему, сделан в конце 90-х. На фото Александр
Цекало нежно смотрит на тогда еще возлюбленную певицу Лолиту.
Поклонники обратили внимание на экстравагантный наряд артистки.
Милявская облачена в прозрачную кофточку телесного цвета. Примечательно, что
знаменитость запечатлена без бюстгальтера. Обнаженную грудь вокалистки частично
прикрывают украшающие наряд цветы.
«Какое смелое платье», «Красивая была пара!» —
рассуждают фанаты певицы Лолиты.
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Отметим, что сегодня 58-летний Александр Цекало счастлив в
браке с молодой женой художницей Дариной Эрвин. Интересно, что многие не верят
в искреннюю любовь горячей красотки к возрастному артисту.
«Ее цель понятна. Цекало как-нибудь помрет от инсульта
во время соития, а у Сапаровой (настоящая фамилия Дарины – прим. ред.)
останется все его состояние. Главное, не тянуть и истощить старичка быстренько
до смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой, полной жизни»,
– прокомментировала нынешний брак Александра Цекало блогер Лена Миро.
Что касается Лолиты Милявской, то в минувшем году она
объявила о расставании с молодым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
По словам артистки, супруг использовал ее и крутил роман на стороне.
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