Россия увеличила экспорт нефти в 2019 году

Экспорт нефти из РФ в 2019 году достиг 266,106 млн тонн – это на 3,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки российской нефти в дальнее зарубежье в 2019 году увеличились на 3,7%, до 248,5 млн тонн, в ближнее зарубежье – снизились на 2,4%, до 17,6 млн тонн, передает ТАСС.

Транзит нефти увеличился на 7,2% и составил 19,8 млн тонн.

При этом в декабре экспорт нефти в дальнее зарубежье снизился на 6,3%, до 20,1 млн тонн, экспорт в ближнее зарубежье в этом же месяце вырос на 9,7% – до 1,7 млн тонн.

На внутренний рынок в 2019 году поставки нефти снизились на 0,4% – до 290,14 млн тонн, в декабре наблюдалось снижение на 1,5% – до 25 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), Роснефть в 2019 году увеличила добычу нефти на 0,6%, до 217,68 млн тонн (в декабре – снижение на 1,8%, до 18,5 млн тонн).

Добыча «Лукойла» сохранилась на том же уровне – 82,4 млн тонн (в декабре – минус 2,2%, до 6,9 млн тонн).

Компания «Газпром нефть» добыла 60,46 млн тонн, что на 0,3% выше показателя 2018 года (в декабре добыча снизилась на 1,8%, до 4,9 млн тонн).

Добыча «Татнефти» выросла на 0,9% — до 29,79 млн тонн (в декабре снижение на 5,5%, до 2,5 млн тонн).

Добыча нефти и конденсата у «Русснефти» в 2019 году достигла 7,1 млн тонн, что на 0,2% больше в сравнении год к году (в декабре снижение на 1,7% – до 0,6 млн тонн).

У «Новатэка» в 2019 году добыча выросла на 1% – до 11,9 млн тонн (в декабре – снижение на 1,6%, до 0,9 млн тонн).

При этом «Сургутнефтегаз» в 2019 году снизил добычу на 0,2%, до 60,7 млн тонн (в декабре – уменьшение на 1,4%, до 5,2 млн тонн).

Отмечается также, что операторы соглашений о разделе продукции (СРП) нарастили добычу в 2019 году на 5,4% – до 14,7 млн тонн.

Ранее был назван срок, на который рассчитана «подушка безопасности» РФ в случае падения цен на нефть.

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