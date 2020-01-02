«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Об этом сообщает портал Site Intelligence Group, который отслеживает информацию об активности террористов в интернете.
В заявлении «Исламского государства» говорится о гибели двоих сотрудников полиции, однако официально сообщалось об одном погибшем.
Нападение на пост ДПС в Магасе произошло вечером 31 декабря. Двое мужчин сбили полицейского на машине, а затем напали на сотрудников с ножами. В результате один полицейский погиб, еще трое пострадали. Один нападавший убит, второй находится в больнице.
На заседании антитеррористической комиссии 1 января замглавы МВД Ингушетии Александр Жуляев заявил, что нападение совершили 18-летний Микаил Мизиев и 23-летний Ахмед Имагожев.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что погибший Мизиев был сыном директора одного из центров культурного развития Ингушетии. Там прошли обыски.
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