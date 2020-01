Plus size модель Грэм поделилась ню-снимком

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной.

Она отметила, что сейчас настает самая захватывающая глава в ее жизни.

«Меня переполняют благодарность и любовь. (…) В этом новом десятилетии я призываю вас любить», – написала модель.

It‘s crazy to think of all that has happened since 2010, the year I married the love of my life. There is so much to be grateful for from Pretty Big Deal to Fearless to walking in the Tommy x Zendaya show 7 months pregnant to the cover of US Vogue with my son, along with a photo in my husbands arms, in this year alone! With every new exciting door has come growth and challenges, incredible opportunities and immense appreciation. As I step into my most exciting chapter of my life I am overwhelmed with gratitude and love. Justin and I cannot wait to be parents and we are thankful for the love and the support around us. If we could have dreamed of what our lives could have been we would’ve fallen short of how much is truly in store for us. In this new decade, I encourage you to love hard and dream big, live in the moment and appreciate the journey because the best is truly yet to come. * @cassblackbird

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 1 Янв 2020 в 10:46 PST

Автор фото – Касс Берд.

О беременности Грэм сообщила в августе.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.

