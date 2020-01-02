Снимки нового электрического кроссовера Mercedes EQA показали в сети

В Сети рассекретили снимки новой модели электрического кроссовера Mercedes EQA.

В частности, немецкий разработчик в последнее время существенно увеличил интенсивность разработок в сфере электрической техники. Таким образом, уже успешно проведены тестовые испытания электрического кроссовера Mercedes EQA, на кузове которого применили плотный защитный камуфляж.

Вместе с тем пользователям не составило труда рассмотреть, что автомобиль имеет очень схожий вид с популярным кроссовером GLA. Однако в электрической модификации применят закрытую решетку радиатора, а также затемненную головную оптику. Кроем того, на полном заряде батареи запас хода автомобиля составляет 480 километров. Премьера электрокара может пройти лишь к 2021 году.

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