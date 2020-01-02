Бои украинцев Ломаченко и Гвоздика попали в топ-3 поединков 2019 года по версии Top Rank

02.01.2020, 11:42, Новости дня

Бои украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика попали в топ-3 поединков прошедшего года по версии промоутерской компании Top Rank, пишет официальная страница организации в Instagram.

В список попал бой Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла и поединок Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева.

Кроме боев с участием украинцев в топ попал поединок между американцами Джесси Варгасом и Хосесито Лопесом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

As we turn the calendar into 2020 and another great year of fights, enjoy a last look back at some of 2019’s best Top Rank battles. *

Публикация от Top Rank Boxing (@toprank) 31 Дек 2019 в 9:56 PST

Ломаченко в августе 2019 года решением судей победил Кэмпбелла решением судей. Украинец завоевал чемпионский пояс по версии WBC, а также защитил пояса по версиям WBO и WBA Super.

В октябре Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом и потерял чемпионский пояс по версии IBF в полутяжелом весе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бои украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика попали в топ-3 поединков прошедшего года по версии промоутерской компании Top Rank, пишет официальная страница организации в Instagram. В список попал бой Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла и поединок Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева. Кроме боев с участием украинцев в топ попал поединок между американцами Джесси Варгасом и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика