Бои украинцев Ломаченко и Гвоздика попали в топ-3 поединков 2019 года по версии Top Rank

Бои украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика попали в топ-3 поединков прошедшего года по версии промоутерской компании Top Rank, пишет официальная страница организации в Instagram.

В список попал бой Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла и поединок Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева.

Кроме боев с участием украинцев в топ попал поединок между американцами Джесси Варгасом и Хосесито Лопесом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

As we turn the calendar into 2020 and another great year of fights, enjoy a last look back at some of 2019’s best Top Rank battles. *

Публикация от Top Rank Boxing (@toprank) 31 Дек 2019 в 9:56 PST

Ломаченко в августе 2019 года решением судей победил Кэмпбелла решением судей. Украинец завоевал чемпионский пояс по версии WBC, а также защитил пояса по версиям WBO и WBA Super.

В октябре Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом и потерял чемпионский пояс по версии IBF в полутяжелом весе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бои украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Гвоздика попали в топ-3 поединков прошедшего года по версии промоутерской компании Top Rank, пишет официальная страница организации в Instagram. В список попал бой Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла и поединок Гвоздика против россиянина Артура Бетербиева. Кроме боев с участием украинцев в топ попал поединок между американцами Джесси Варгасом и […]