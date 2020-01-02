Hyundai готовит к выходу обновленный Elantra

02.01.2020, 11:30, Новости дня

Появились данные об обновленной модели Hyundai Elantra.

В частности, официальная премьера новинки запланирована на июль 2020 года. В свою очередь, инженеры активно проводят тестовые заезды данного автомобиля на местных дорогах. Предполагается, что новый Hyundai Elantra сможет удивить уникальной формой головной оптики, а также модернизированной решеткой радиатора. Также изменения коснутся колесных дисков и угла наклона крыши.

Новинка получит 1,2-литровый турбированный двигатель, однако его мощностью не указана. Кроме того, в продаже могут поступить более производительные модификации с моторами на 1,4, 1,6 и 2 литра. Инсайдеры указали, что новая модель Hyundai Elantra будет лишена модификации с дизельным двигателем.



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Последнее: Появились данные об обновленной модели Hyundai Elantra. В частности, официальная премьера новинки запланирована на июль 2020 года. В свою очередь, инженеры активно проводят тестовые заезды данного автомобиля на местных дорогах. Предполагается, что новый Hyundai Elantra сможет удивить уникальной формой головной оптики, а также модернизированной решеткой радиатора. Также изменения коснутся колесных дисков и угла наклона крыши. […]

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