Hyundai готовит к выходу обновленный Elantra

Появились данные об обновленной модели Hyundai Elantra.
В частности, официальная премьера новинки запланирована на июль 2020 года. В свою очередь, инженеры активно проводят тестовые заезды данного автомобиля на местных дорогах. Предполагается, что новый Hyundai Elantra сможет удивить уникальной формой головной оптики, а также модернизированной решеткой радиатора. Также изменения коснутся колесных дисков и угла наклона крыши.
Новинка получит 1,2-литровый турбированный двигатель, однако его мощностью не указана. Кроме того, в продаже могут поступить более производительные модификации с моторами на 1,4, 1,6 и 2 литра. Инсайдеры указали, что новая модель Hyundai Elantra будет лишена модификации с дизельным двигателем.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Появились данные об обновленной модели Hyundai Elantra. В частности, официальная премьера новинки запланирована на июль 2020 года. В свою очередь, инженеры активно проводят тестовые заезды данного автомобиля на местных дорогах. Предполагается, что новый Hyundai Elantra сможет удивить уникальной формой головной оптики, а также модернизированной решеткой радиатора. Также изменения коснутся колесных дисков и угла наклона крыши. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Tages-Anzeiger — «в лучшем случае кибердержава» — французский политолог лишил Россию звания сверхдержавы / 8 декабря
- Договоренности по газу между Украиной и РФ не предусматривают прямые поставки российского газа – Оржель / 21 декабря
- ЕС не требует от Украины открыть рынок земли для иностранцев – посол / 26 ноября
- Задержаны родственники обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э» — СМИ / 27 ноября
- Если бы выборы в Киевсовет проводили с ближайшее время, победила бы партия «Слуга народа» – опрос / 18 декабря
- Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона / 10 декабря
- Неизвестный ранил ножом врача-гематолога в детской больнице в Пскове / 25 ноября
- Вице-мэру Славянска объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины / 26 ноября