Каменских, Джамала, Винник, Тина Кароль, Полякова, Dzidzio поздравили поклонников с Новым годом

Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала поздравления с Новым годом.

«Поздравляю всех с Новым Годом! 2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь. Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! Пусть в новом 2020-м году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви!» – написала она.

Также Каменских опубликовала фото после наступления Нового года.

Украинская певица Джамала поделилась семейными снимками с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.

«С Новым годом!» – написала она.

Певец Олег Винник сфотграфировался с бокалом шампанского на фоне елки и поделился снимком в Instagram.

«Желаю счастья в Новом году, мира, согласия, здоровья и вдохновения! Ярких впечатлений, теплых объятий, настоящих чудес! Пусть праздник живет в душе, любовь дарит крылья, пусть вас окружает добро. С 2020-м!» – нписал он.

Тина Кароль поделилась снимком, на котором запечатлена в зеленом боди и с красным елочным шаром в руке.

Оля Полякова опубликовала поздравление в канун Нового года.

«Дорогие мои! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом ! Живите мечтами, ведь они сбываются, главное трудитесь и верьте! Радости нам всем в новом году! Люблю и благодарю!» – написала она.

Певец Dzidzio разместилоткрытку, на которой запечатлен в образе Мышиного Короля из «Щелкунчика».

«Поздравляю с рождественско-новогодними праздниками, желаю нам открыть в себе сверхвозможности, свободу, делать то, что любимо. Давайте возбудим в себе смелость, силу воли, которая принесет нам победу. С Новым мегауспешным, победным и счастливым 2020 годом «, – написал он.

По восточному календарю 2020-й год – год Белой Крысы. О символе наступившего года можно прочитать ЗДЕСЬ.

