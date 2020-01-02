Лишь 20 вертолетов ВС Германии оказались пригодными к полетам

Лишь 20 из 152 вертолетов ВС Германии оказались пригодными к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов, сообщают немецкие СМИ.
Газета Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера сообщает, что в эксплуатационной готовности находятся лишь восемь вертолетов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 из 99, передает ТАСС.
Такая ситуация сложилась из-за того, что компания Airbus Helicopters Deutschland не успевает произвести своевременный технический осмотр.
«Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно», – сообщил представитель фракции «зеленых» в Бундестаге Тобиас Линднер.
Отмечается, что информация о плохом состоянии материально-технической базы немецкой армии появляется регулярно: например, в августе сообщалось, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе, нарушая тем самым предписания НАТО (альянс рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год).
В Германии норму выполняют лишь 58% – 512 военнослужащих из 875. Причина, по версии СМИ, заключается в нехватке летательных средств.
Напомним, в 2018 году сообщалось, что Германия собирается нарастить численность армии к 2025 году в связи с «европейскими проектами».
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