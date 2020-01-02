Редкий суперкар Bertone Mantide выставят на торги

В рамках аукциона Worldwide Auctioneers будет выставлен на продажу редкий экземпляр суперкара Bertone Mantide.

Известно, что здесь разработчики применили шасси от модели Chevrolet Corvette ZR1. Существенно отразилось на стоимости то, что данный автомобиль выпущен в единственном экземпляре, а его общий пробег с момента производства составил 16 тысяч километров. Под капотом суперкара установлен 6,2-литровый бензиновый мотор, который выдает 647 л.с. мощности.

Кроме того, модель получила 6-ступенчатую механическую коробку передач. При таких параметрах разгон до сотни составляет 3,2 секунды. Разработчики ограничили предельную скорость на уровне 351 км/ч. Пока не сообщается даже приблизительная стоимость автомобиля.

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