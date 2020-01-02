Мнение: Ресторан вместо революции

Покуда в Идлибе ВКС РФ урабатывают "воинов джихада", один из главарей "Джейш-аль-Ислам" Мухаммед Аллуш (который в числе прочего, участвовал в переговорах в Астане от сирийской оппозиции) открыл в Стамбуле ресторан "Эван" стоимостью несколько миллионов долларов.Эффективно распорядился деньгами выделенными на "сирийскую революцию". Как шутят на этот счет — перешел от торговли джихадом к торговле кебабами

Сторонники боевиков истерят по этому поводу и просят бойкотировать заявления этого кафира, который продал дело революции.

Не он первый, сразу вспоминается персонаж, который в самый разгар боевых действий, поехал в Турцию зажигать в отеле с проститутками.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Покуда в Идлибе ВКС РФ урабатывают "воинов джихада", один из главарей "Джейш-аль-Ислам" Мухаммед Аллуш (который в числе прочего, участвовал в переговорах в Астане от сирийской оппозиции) открыл в Стамбуле ресторан "Эван" стоимостью несколько миллионов долларов.Эффективно распорядился деньгами выделенными на "сирийскую революцию". Как шутят на этот счет — перешел от торговли джихадом к торговле кебабамиСторонники боевиков […]