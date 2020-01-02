Нарколог рассказал об опасности неправильных методов борьбы с похмельем

Внештатный специалист и нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн пояснил об опасности похмелья и неправильных способах борьбы с ним. Принимать утром алкоголь после шумного застолья категорически не рекомендуется.

Эксперт объяснил, что организму требуется от трёх дней до трёх недель, чтобы полностью вывести весь алкоголь из организма и справиться с последствиями интоксикации. Именно она, как правило, вызывает неприятные ощущения на утро после застолья. Большинство людей просто выпивают умеренную дозу спиртных напитков, пытаясь справиться с похмельем.

Евгений Брюн акцентирует внимание, что такой подход смертельно опасен и может привести к тяжёлым последствиям. Организм и так истощён, а новая порция спиртного только усугубит ситуацию. Избавляться от похмелья лучше всего кисломолочными продуктами. Идеально подойдёт кефир. Содержащиеся в нём бактерии полностью подавляют действие интоксикации и приводят работу организма и желудка в норму. В качестве альтернативы подойдёт капустный рассол.

Евгений Брюн также пояснил о мифе, касающемся безопасной дозы алкоголя. Нарколог абсолютно не согласен с любым утверждением, что есть безопасное количество спиртного, которое человек может выпить, не навредив организму. «Безопасная доза алкоголя для человека равна нулю. Любой спиртосодержащий напиток является ядом и последствия для человека пропорциональны количеству выпитых горячительных напитков», — объясняет эксперт.

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Последнее: Внештатный специалист и нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн пояснил об опасности похмелья и неправильных способах борьбы с ним. Принимать утром алкоголь после шумного застолья категорически не рекомендуется. Эксперт объяснил, что организму требуется от трёх дней до трёх недель, чтобы полностью вывести весь алкоголь из организма и справиться с последствиями интоксикации. Именно она, как правило, вызывает […]