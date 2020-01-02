Стилисты назвали вещи, которые останутся актуальными в 2020 году. Они назвали элементы гардероба, применение которых подчеркнет стиль и будет говорить о соответствии мировым трендам моды.

На смену маленьким сумочкам пришли огромные вместительные аксессуары. Lanvin, Prada, Stella McCartney, Oscar de la Renta и JW Anderson создали сумки, напоминающие хозяйственное ведро. Эксперты предсказывают, что это тенденция останется в трендах еще несколько сезонов. Кардиганы из нежелательных элементов одежды перешли в категорию почти обязательных. В 2020 году Miu Miu, Chanel, MSGM и Fendi рекомендуют носить их на голое тело и сочетать с платьем фартуком. В таком виде можно посетить как пляж, так и светское мероприятие высокого уровня.

Любимый хипстерами анорак благодаря дизайнерам обрел яркие краски. Теперь его предлагают надевать вместе с плиссированными юбками и блестящими лодочками, можно позволить себе надеть этот элемент одежды поверх офисного костюма. Яркости добавили также кожаным изделиям.

Черный плащ Нео из «Матрицы» компания Prada выпустила в оранжевом варианте, Salvatore Ferragamo — в зеленом, а Rochas — в классическом синем. Производители колорировали архитектурные рубашки, ультракороткие шорты и брюки с завышенной талией. Модный тренд гавайских рубашек в 2020 трансформируется в футболки для боулинга. Они имеют более свободный силуэт и отличаются отсутствием ярко выраженного тропического принта, его заменили на абстрактные пятна, коллажи Джуна Такахаши, графику Шона Стусси и рисунки, посвященные тематике Star Wars.

В тренды входит hand-made одежда и обувь. Кутюрье привлекают рукодельниц к созданию уникальных элементов гардероба все чаще. Эти вещи гораздо приятнее носятся и представляют собой настоящие арт-объекты.

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