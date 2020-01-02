Крымские татары призвали Зеленского повзрослеть

02.01.2020, 11:19, Новости дня

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Киев повзрослеть, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к крымским татарам в новогодней речи.

Умеров назвал обращение «комичной ситуацией», отметив, что Зеленский «вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке», передает РИА «Новости».

«И (…) в заключении (Зеленский) говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским (…) Мы – частичка многонациональной РФ и у нас все было хорошо в 2019 и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам крымчанам в 2020 году, это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», – подчеркнул он.

По мнению Умерова, фразу на крымско-татарском нужно было адресовать не крымчанам, а лидерам признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа», сбежавшим из Крыма после воссоединения с Россией.

Напомним,  Зеленский в новогоднем обращении призвал страну к объединению. В ходе выступления он несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки.

При этом два украинских канала в новогоднюю ночь вместо поздравления действующего президента Украины Зеленского показали зрителям выступление Петра Порошенко.

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи» за новогоднее обращение к нации.



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Последнее: Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Киев повзрослеть, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского к крымским татарам в новогодней речи. Умеров назвал обращение «комичной ситуацией», отметив, что Зеленский «вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке», передает РИА «Новости». […]

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