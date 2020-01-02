Звезду шоу «Дом-2» на полгода заперли в реабилитационном центре

02.01.2020, 11:18, Разное

По словам экс-участника телестройки, курс терапии обошелся ему в полмиллиона рублей. Полгода медики возвращали
Холявина из шоу «Дом-2» к нормальной жизни.

«В лечение входило очищение организма, наблюдение врачей.
Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем – отдельная
история. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, я
дебоширил, не признавал свою зависимость», – поделился Егор.

Находясь в клинике, экс-житель телестройки сделал себе
татуировки на руке. Крест на пальце – как символ борьбы с пагубным пристрастием и цифру «22»
– роковое число для Егора.

Также бывший участник шоу «Дом-2» признался, что наркотики
пришли в его жизнь из-за депрессии. Проблемы у Холявина начались, когда он
решил похудеть. Егор весил 165 килограммов, он постоянно слышал в свой адрес
колкости из-за лишнего веса. Устав от нападок, экс-участник телестройки сделал
липосакцию. Об этом сообщает StarHit.

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Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) 5 Сен 2018 в 1:01 PDT

На этом мужчина не
остановился, он решил «перекроить» лицо. В общей сложности бывший житель шоу «Дом-2»
ложился на стол пластического хирурга 22 раза. Один из походов к специалисту
закончился для Егора Халявина плохо: во время процедуры защемило нерв. Правая
часть лица звезды телестройки онемела.



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