Звезду шоу «Дом-2» на полгода заперли в реабилитационном центре

По словам экс-участника телестройки, курс терапии обошелся ему в полмиллиона рублей. Полгода медики возвращали

Холявина из шоу «Дом-2» к нормальной жизни.

«В лечение входило очищение организма, наблюдение врачей.

Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем – отдельная

история. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, я

дебоширил, не признавал свою зависимость», – поделился Егор.

Находясь в клинике, экс-житель телестройки сделал себе

татуировки на руке. Крест на пальце – как символ борьбы с пагубным пристрастием и цифру «22»

– роковое число для Егора.

Также бывший участник шоу «Дом-2» признался, что наркотики

пришли в его жизнь из-за депрессии. Проблемы у Холявина начались, когда он

решил похудеть. Егор весил 165 килограммов, он постоянно слышал в свой адрес

колкости из-за лишнего веса. Устав от нападок, экс-участник телестройки сделал

липосакцию. Об этом сообщает StarHit.

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Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) 5 Сен 2018 в 1:01 PDT

На этом мужчина не

остановился, он решил «перекроить» лицо. В общей сложности бывший житель шоу «Дом-2»

ложился на стол пластического хирурга 22 раза. Один из походов к специалисту

закончился для Егора Халявина плохо: во время процедуры защемило нерв. Правая

часть лица звезды телестройки онемела.

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