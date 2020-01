Новый год — новый роман: Леди Гагу застали за поцелуями с загадочным незнакомцем

В октябре этого года Леди Гага заявила на весь мир о своем свободном статусе. «Я — одинокая женщина», — подписала певица фото, отправляя тем самым сигнал в «космос». Запрос ее быстро был услышан, и уже новогоднюю ночь звезда праздновала не одна. Случайным очевидцам удалось запечатлеть ее в ресторане NoMad в Лас-Вегасе, где она сначала выступала, а после вместе со всеми гостями отмечала наступление нового года.

Как только ведущий праздничной вечеринки объявил о том, что часы бьют двенадцать, Гага вскочила из-за стола и в залпах бумажных конфетти, не обращая внимания на присутствующих в ресторане, начала обнимать и целовать своего спутника. Под утро они вместе покинули заведение, отправившись к машине певицы. Опознать личность таинственного незнакомца еще никому не удалось. А самой подробной информацией о спутнике Гаги располагает колумнист Las Vegas Review-Journal, который написал в своем Twitter, что «бородатого брюнета зовут Майкл». Можно не сомневаться, поклонники Гаги быстро решат эту задачку, под «зумом» разглядев каждый пиксель фото ее свидания.

Count it. @[email protected]#VegasNYE and no ID yet on Gaga’s partner here … pic.twitter.com/rdCq4AY1cy

— John Katsilometes (@johnnykats) 1 января 2020 г.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk pic.twitter.com/aLTliOUO5n

— Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) 1 января 2020 г.

Леди Гага покидает клуб с незнакомцем, с которым целовалась и обнималась всю ночьО новых отношениях певицы стало известно спустя два месяца после того, как она рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном, с которым была вместе около трех месяцев. «Дэн недостаточно зрел для нее, а она хочет серьезных отношений», — комментировали их раскол инсайдеры.

О том, что Гага действительно любит, когда у ее спутников серьезные намерения, говорит тот факт, что она дважды принимала предложения руки и сердца. Певица была полтора года помолвлена с актером Тейлором Кинни и столько же — с агентом Кристианом Карино.

Леди Гага со звукорежиссером Дэном Хортоном

После церемонии «Оскар» Леди Гаге активно приписывали роман с Брэдли Купером, ее коллегой по фильму «Звезда родилась». Якобы из-за их интрижки распались отношения Купера с Ириной Шейк. Словив достаточно «хайпа» на теме, Гага прокомментировала слухи в интервью Опре Уинфре.

Я абсолютно согласна с ним, что если бы между нами что-то было, то мы бы не смогли так смотреть друг на друга за тем роялем на сцене. Откровенно говоря, я думаю, пресса очень глупая. Мы создали эту историю любви. Я как артистка и актриса хотела, чтобы люди поверили, что мы влюблены. И мы хотели, чтобы люди почувствовали это на «Оскаре». Мы хотели, чтобы эмоция ощущалась через камеры. И мы усердно работали над этим в течение нескольких дней. Это было представление, —

открыла все карты Гага.

Брэдли Купер и Леди Гага

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В октябре этого года Леди Гага заявила на весь мир о своем свободном статусе. «Я — одинокая женщина», — подписала певица фото, отправляя тем самым сигнал в «космос». Запрос ее быстро был услышан, и уже новогоднюю ночь звезда праздновала не одна. Случайным очевидцам удалось запечатлеть ее в ресторане NoMad в Лас-Вегасе, где она сначала выступала, а […]