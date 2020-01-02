Владимир Яглыч и Антонина Паперная ждут второго ребенка

Новогодняя ночь — идеальное время, чтобы рассказать миру о счастливом событии в своей жизни. Мадонна подтвердила свой роман с молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом, выложив совместные фото. Зои Кравиц поделилась снимками со своей секретной свадьбы. Наталья Водянова объявила о помолвке с бойфрендом и отцом своих двоих детей Антуаном Арно. Модель Тони Гаррн также получила предложение от возлюбленного, актера Алекса Петтифера.

Особенной новостью поделилась в своем Instagram актриса, супруга актера Владимира Яглыча, Антонина Паперная. Записав видеобумеранг около новогодней елки, она рассекретила свою беременность.

Здравствуй, 2020-й! —

подписала она ролик, на котором крутится перед камерой, демонстрируя свой округлившийся живот.

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Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya)31 Дек 2019 в 2:31 PST

Владимир Яглыч и Антонина ПапернаяО романе актера Владимира Яглыча с дочерью украинской актрисы Ольги Сумской, Антониной Паперной, стало известно весной 2015 года. Впервые показать свою избранницу миру он решил в марте, на премьере фильма «Призрак», тогда же представители актера подтвердили: его чувства к девушке серьезны. Свои отношения пара не комментирует, однако, как стало известно СМИ, вскоре после начала романа актеры сыграли свадьбу, а два года назад стали родителями дочери Евы.

Догадываться о второй беременности Антонины поклонники пары начали уже несколько месяцев назад. Во время последних выходов в свет супруга Яглыча выбирала наряды преимущественно свободного кроя, а в Instagram выкладывала либо фотографии из архивов, либо портреты. Несмотря на то, что наличие первого ребенка пара так и не подтвердила СМИ, вторую беременность супруги решили не скрывать.

Владимир Яглыч и Антонина ПапернаяНапомним, до романа с Антониной Паперной Владимир Яглыч был женат на актрисе Светлане Ходченковой. Поженившись в 2005 году на заре своей карьеры, в 2010 году супруги расстались. Однако официально развод состоялся лишь в 2011 году, после того как у Ходченковой завязались новые отношения, с бизнесменом Егором Петришиным. После этого у Яглыча был непродолжительный роман с фигуристкой Оксаной Домниной, с которой он познакомился на съемках шоу «Ледниковой период». Ради отношений с Яглычем Оксана ушла из семьи, однако после окончания их «служебного романа» вернулась к супругу, Роману Костомарову.

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