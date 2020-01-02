В Гонконге арестованы свыше 400 человек после массовых протестов

Полиция Гонконга арестовала свыше 400 человек после массовых протестов 1 января, сообщает Reuters. В этот день на продемократические протесты вышло несколько десятков тысяч человек, пишет агентство.
Изначально акция должна была быть мирным шествием, но вскоре переросла в столкновения с полицией. Как говорится в заявлении правоохранительных органов, часть протестующих стали бить витрины отделения крупного британского банка HSBC. Часть организаторов протеста уверены, что этот банк помогает китайским властям и блокирует поступления средств на поддержку акций и арестованных. Сам банк эти обвинения отрицает.
Полиция также применила к протестующим водометы. Представитель полиции Гонконга на брифинге для прессы сообщил, что большая часть людей были арестованы за незаконное собрание в общественном месте и нелегальное хранение оружия. Какого именно – представитель не уточнил.
С лета 2019-го в Гонконге продолжаются массовые протесты, которые были вызваны законопроектом об экстрадиции подозреваемых по уголовным делам в Китай и страны, с которыми у Гонконга отсутствует экстрадиционное соглашение. Жители автономии были уверены, что этот закон использовали для преследования людей по политическим мотивам.
В самые массовые дни протеста на улицы выходили свыше миллиона человек. Спустя несколько месяцев массовых акций власти отменили принятие законопроекта, но протестующие требуют расследовать применение насилия к участникам протестов и сохранить в автономии демократию.
За месяцы протестов на улицах города неоднократно возникали столкновения демонстрантов с полицией, а правоохранительные органы применяли силу для разгона активистов и даже использовали огнестрельное оружие. Как говорится в репортаже Reuters, всего с лета были арестованы около 7000 участников и организаторов протеста: их освобождение является одним из текущих требований протестующих к властям.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Полиция Гонконга арестовала свыше 400 человек после массовых протестов 1 января, сообщает Reuters. В этот день на продемократические протесты вышло несколько десятков тысяч человек, пишет агентство. Изначально акция должна была быть мирным шествием, но вскоре переросла в столкновения с полицией. Как говорится в заявлении правоохранительных органов, часть протестующих стали бить витрины отделения крупного британского банка […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ростелеком опроверг слухи об утечке данных пользователей портала госуслуг / 29 декабря
- Зеленский: За Порошенко очень много различных грехов / 13 декабря
- Малюська: Если моя зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. грн, надолго меня не хватит / 12 декабря
- Изучено негативное влияние обмана на личность / 12 декабря
- Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО – Сиярто / 4 декабря
- Фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова оштрафовали за нападение на кинолога / 6 декабря
- На американском сегменте МКС после нескольких месяцев поломки починили туалет / 13 декабря
- Правоохранители провели обыски в доме экс-нардепа Микитася / 11 декабря