В Гонконге арестованы свыше 400 человек после массовых протестов

02.01.2020, 11:13, Новости дня

Полиция Гонконга арестовала свыше 400 человек после массовых протестов 1 января, сообщает Reuters. В этот день на продемократические протесты вышло несколько десятков тысяч человек, пишет агентство. 

Изначально акция должна была быть мирным шествием, но вскоре переросла в столкновения с полицией. Как говорится в заявлении правоохранительных органов, часть протестующих стали бить витрины отделения крупного британского банка HSBC. Часть организаторов протеста уверены, что этот банк помогает китайским властям и блокирует поступления средств на поддержку акций и арестованных. Сам банк эти обвинения отрицает.

Полиция также применила к протестующим водометы. Представитель полиции Гонконга на брифинге для прессы сообщил, что большая часть людей были арестованы за незаконное собрание в общественном месте и нелегальное хранение оружия. Какого именно – представитель не уточнил.

 

С лета 2019-го в Гонконге продолжаются массовые протесты, которые были вызваны законопроектом об экстрадиции подозреваемых по уголовным делам в Китай и страны, с которыми у Гонконга отсутствует экстрадиционное соглашение. Жители автономии были уверены, что этот закон использовали для преследования людей по политическим мотивам.

В самые массовые дни протеста на улицы выходили свыше миллиона человек. Спустя несколько месяцев массовых акций власти отменили принятие законопроекта, но протестующие требуют расследовать применение насилия к участникам протестов и сохранить в автономии демократию.

За месяцы протестов на улицах города неоднократно возникали столкновения демонстрантов с полицией, а правоохранительные органы применяли силу для разгона активистов и даже использовали огнестрельное оружие. Как говорится в репортаже Reuters, всего с лета были арестованы около 7000 участников и организаторов протеста: их освобождение является одним из текущих требований протестующих к властям.



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Последнее: Полиция Гонконга арестовала свыше 400 человек после массовых протестов 1 января, сообщает Reuters. В этот день на продемократические протесты вышло несколько десятков тысяч человек, пишет агентство.  Изначально акция должна была быть мирным шествием, но вскоре переросла в столкновения с полицией. Как говорится в заявлении правоохранительных органов, часть протестующих стали бить витрины отделения крупного британского банка […]

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