Автоновости: Что ждет автомобилистов России в 2020 году?

В эту подборку мы собрали главные изменения в ПДД и законах, которые начнут действовать в 2020 году. Часть из них упростит жизнь российским водителям, но некоторые законодательные изменения — это «закручивание гаек».

Российских автомобилистов ждут как минимум 7 серьезных изменений в области законодательства.

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Новые правила регистрации автомобилей

Уже с 1 регистрация нового автомобиля в ГИБДД не нужна: номера и свидетельство о регистрации на машину начнут выдавать прямо в автосалоне. Правда, для этого дилерам придется совершить немало телодвижений. Во-первых, автосалон должен получить разрешение от МВД и войти в реестр специализированных организаций. Во-вторых, в штате дилера должен появиться специальный сотрудник, которому вменят в обязанность проверять автомобили, оформлять документы, контактировать с ГИБДД и получать регистрационные знаки для покупателей. Естественно, услуга эта будет не бесплатной, но ФАС запретила устанавливать цены на нее выше 500 рублей.

Детально регламент процедуры будет прописан в ряде приказов МВД и дополнительных постановлений, которые также заработают (по крайней мере, должны) с 1 января. В то же время источники издания в дилерской среде утверждают, что с нюансами регламента пока не знакомы, и схема вряд ли полноценно заработает с 1 января, так как для нее пока не готовы ни правовая, ни техническая базы.

Также с нового года вводится привязка региона номерного знака к месту регистрации автовладельца: даже оформляя автомобиль в другом регионе, покупатель сможет получить номерные знаки с кодом региона проживания. Правда, в этом случае придется печатать номера у частников, так как в ГИБДД их не выдадут. Зато выдадут обратившемуся так называемый "государственный регистрационный номер" – сочетание букв и цифр, которое и должно будет красоваться на знаках. Кроме того, можно будет в течение года после продажи автомобиля резервировать его номера за собой. А вот оформлять автомобили на несовершеннолетних запретят.

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Вырастет утилизационный сбор

Несмотря на продолжающееся падение российского автомобильного рынка, с начала 2020 года вырастет утилизационный сбор на новые импортные автомобили. Об этом говорится в соответствующем постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно этому документу, ставки утилизационного сбора вырастут на 46,1% для автомобилей с объемом двигателя до одного литра и на 145% для машин с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров — самый массовый сегмент в стране — повысится на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%.

Рынок отреагировал сразу: о росте цен на свои машины из-за утильсбора заявили сразу несколько производителей. При этом те, кто выпускает свои машины на территории России, теперь тоже под ударом. Ранее государство компенсировало утильсбор за локализацию производства в нашей стране. Но теперь объем этих субсидий решено "привязать" не просто к самому факту выпуска машины в России, но и к степени самой локализации. Если в 2020 году для получения половины всех выплат достаточно будет наличия подписанного специнвестконтракта, то в 2021-м уже 75% компенсаций будет зависеть от локализации, а в 2022-м – все 100%.

Число баллов, которые производителю нужно набрать для получения 100-процентной компенсации, тоже будет меняться (само собой, в большую сторону) – от 1,5 тысячи в 2021 году до 5,4 тысячи в 2028. В проекте новой схемы уже прописаны значения для некоторых автомобилей: скажем, Lada Vesta с автоматической трансмиссией "оценена" в 3,3 тысячи баллов, тогда как Hyundai Solaris "потянул" всего на 1,4 тысячи. Недобрал баллов – недополучил компенсации. А значит, недостачи переложат на покупателей, что может опять поднять цены.

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Новые правила водительских экзаменов

В 2020 году начнет действовать постановление правительства, дающее старт масштабной реформе системы обучения начинающих водителей. Так, появится, к примеру, возможность учебной езды на магистралях с разрешенной скоростью свыше 60 км/ч, сейчас запрещенная. Кроме того, получить право управления автобусом, троллейбусом или трамваем можно будет только с 20 лет (сейчас с 16-ти), а инспекторы ГИБДД смогут не возвращать водителю "права" после лишения, если у того есть долги по штрафам. Наконец, курсанта с полным правом не допустят до сдачи экзамена, если у его автошколы не было соответствующей лицензии (а осенью у ГИБДД появится возможность отменять результаты тестов, если курсант предъявил поддельные документы).

В октябре реформа вступит в активную фазу: к тому времени должен быть опубликован регламент приема экзаменов. Однако уже сейчас известно, что раздельных "площадки" и "города" не будет. Постановление объединяет их в единый практический тест длительностью в полчаса, в начале которого экзаменатор проверит базовые навыки курсанта, а после отправит его по городскому маршруту.

При этом предварительную проверку можно проводить и на площадке, и на незагруженных улицах: автошколы по-прежнему будут обязаны располагать специальными полигонами. Что касается городского маршрута, то выбирать его будет сам экзаменатор по собственному усмотрению. Этим исключается возможность для курсанта "накатать" заранее известные траектории.

Кроме того, результаты экзамена при отрицательной оценке теперь можно будет обжаловать (очевидно, механизм апелляции тоже пропишут в регламенте). Наконец, постановлением уточняются сроки повторных экзаменов: "теорию" и "практику" можно будет пересдать не ранее, чем через неделю, а следующую попытку назначат только через месяц.

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Фотофиксация техосмотра

Еще одно изменение, которое ждет нас в 2020 году – это фотофиксация процесса техосмотра, которая должна помешать торговле диагностическими картами, которые сейчас порой можно купить просто как приложение к полису ОСАГО. Минтранс считает, что к фотографиям должны прилагаться еще и координаты места фотографирования, а также дата и время, в которые сделаны фото. При этом место, где был сфотографирован автомобиль, не должно быть удалено от координат самого оператора ТО далее, чем на 150 метров (по всей видимости, это своего рода страховка от аппаратной погрешности).

Всего же фотографий предлагается делать три – в начале, в процессе и по окончании техосмотра. Первую необходимо будет сделать с задней стороны автомобиля, причем на ней должны просматриваться марка, модель, цвет и госномер машины. Второму фото предписано содержать изображение VIN-номера транспортного средства, а третью необходимо будет делать по завершении ТО, причем спереди и с теми же требованиями, которые предъявляются к первому фото.

В единую автоматизированную информационную систему оператор ТО должен будет отправлять фотографии сразу после того, как будет завершен техосмотр – непосредственно в процессе оформления диагностической карты. Хранить же в базе их предполагается в течение срока действия этой карты. А вот фотографии, не соответствующие разработанному Минтрансом регламенту, могут стать причиной анулирования диагностической карты автомобиля.

Приказ Минтранса должен вступить в силу 8 июня следующего года, но до того момента ему предстоит пройти стадию публичного обсуждения и проверку в Министерстве Юстиции.

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Платная легализация ржавого VIN-номера

С наступлением 2020 года водителям придется за свой счет легализовать свои автомобили, на которых VIN-номер сгнил от времени или поврежден. Процедура состоит из нескольких этапов и включает в себя опломбирование проблемной машины, криминалистическую экспертизу и нанесение специальной полицейской маркировки. Наносить ее смогут аккредитованные лаборатории либо заводы-изготовители, располагающие необходимым оборудованием, а сам дублирующий VIN предполагается "набивать" в легкодоступном для считывания месте. Финальным этапом процесса станут внесение изменений в ПТС и выдача нового свидетельства о регистрации.

Между тем, пока неизвестно, сколько будет стоить новая услуга, и в какой форме за нее придется платить: "отпустят" ли заинтересованные ведомства цены на маркировку в свободное плавание либо власти установят некий фиксированный тариф как в случае с изготовлением дубликатов регистрационных знаков.

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Электронный ПТС

Осенью страна должна перейти на электронные ПТС: полный отказ от бумажных документов для новых машин должен состояться 1 ноября 2020 года. Тем самым власти просто продлили переходный период, дав возможность участникам процесса (производителям, дилерам, ГИБДД и тому подобное) еще раз отладить работу всей системы, выловить оставшихся "блох" или просто подготовиться к смене документооборота. Те же автопроизводители, которые уже перешли на ЭПТС, так и продолжат их выдавать: до 1 ноября следующего года бумажные и электронные документы будут официально существовать параллельно. По данным издания, на сегодня в нашей стране оформлено немногим более 57 тысяч электронных ПТС.

Интересно, что даже после наступления "дня Х" полного отказа от "бумаги", по сути, не произойдет: российские власти хотят оставить наиболее консервативным автовладельцам возможность получения бумажной копии электронного документа. Однако у таможни и МВД с 1 ноября появится разрешение уничтожать излишек бланков ПТС.

Электронный паспорт, как ожидается, обеспечит доступ к информации о техническом состоянии автомобиля с момента его схода с конвейера или ввоза на территорию Евразийского союза до утилизации – в документе, в частности, будут фиксироваться все отзывы.

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Новый режим работы дальнобойщиков

С начала 2020 года начинают действовать поправки к ПДД, которые обязывают дальнобойщиков уделять время отдыху. Так, ограничение состоит в запрете водителю находиться за рулем грузовика или автобуса разрешенной массой 3,5 тонн и более 9 часов в сутки.

На первую стоянку для того, чтобы передохнуть, водитель должен встать не позднее, чем через 4,5 часа после старта, а отдыхать он будет не менее 45 минут. Этот срок при необходимости можно дробить – скажем, не менее 15 минут на первом этапе и не менее 30 минут на последней стоянке. Однако и тут есть ряд послаблений со ссылкой на "особые ситуации". К примеру, если водителю не попадается на трассе подходящее место для парковки и отдыха, поправками выделено ему на поиски 1 дополнительного часа (не чаще двух раз в рабочую неделю), в течение которого он должен двигаться "с соблюдением мер предосторожности". Всего же норма суточного непрерывного отдыха дальнобойщика – не менее 11 часов. А за неделю в сумме за рулем можно ехать не более 56 часов, за две недели — не более 90 часов.

За нарушение режимов сна и движения водители могут быть оштрафованы на 1,5–2 тысячи рублей, а отслеживать путевое расписание планируется с помощью тахографов, которые обязательны с 1 ноября 2019 года на всех автобусах и грузовиках, вне зависимости от формы собственности. Впрочем, в процессе оснащения машин этим недешевым прибором приказ Минтранса №339 предусматривает поэтапность. До 1 февраля 2020 года тахограф надо поставить на автобусы полной массой более 5 тонн с третьим (и ниже) экологическим классом, до 1 марта – на старые старые грузовики массой более 12 тонн с неопределенным экологическим классом и т. д. До 1 января 2022 года надо оснастить тахографом автобусы массой до 5 тонн, используемые многодетными семьями для перевозки детей.

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