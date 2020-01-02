В Иркутской области пятеро женщин пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

В Иркутской области пятеро девушек пострадали в ДТП, виновником которого стал пьяный водитель. Авария произошла минувшей ночью в Братске, пострадавшие находятся в больнице.

ДТП с пострадавшими произошло на улице Мира. Там Toyota Vista столкнулась с Nissan Qashqai, который, в свою очередь, задел Honda Fit. В результате аварии прибывшие на место инцидента медики доставили в больницу с разными травмами пять девушек — водителя и пассажирок Nissan, в возрасте от 20 до 22 лет, а также пассажирку Toyota 36 лет. Все пострадавшие были пристегнуты, серьезных травм удалось избежать, отметили медики.

Вероятный виновник ДТП – 28-летний водитель «Висты» – на месте прошел медицинское освидетельствование, которое выявило у него алкогольное опьянение. Причем у него нет прав, и он уже привлекался за это к административной ответственности.

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Последнее: В Иркутской области пятеро девушек пострадали в ДТП, виновником которого стал пьяный водитель. Авария произошла минувшей ночью в Братске, пострадавшие находятся в больнице. ДТП с пострадавшими произошло на улице Мира. Там Toyota Vista столкнулась с Nissan Qashqai, который, в свою очередь, задел Honda Fit. В результате аварии прибывшие на место инцидента медики доставили в больницу […]