Нидерланды официально отказались от названия Голландия

02.01.2020, 10:54, Новости дня

В Нидерландах официально прекратили использование слова Голландия для названия государства. Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS.

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды». Как отметили в Министерстве иностранных дел Нидерландов, это сделали для формирования унифицированного национального бренда. На реформу названия Нидерланды потратят примерно 200 тыс. евро.

«Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивную страну», – заявили в МИД.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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