Глава генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

02.01.2020, 10:51, Новости дня

Восемь человек, в том числе начальник генштаба ВС Тайваня генерал-полковник Шэнь Имин, погибли при аварийной посадке вертолета на севере острова, сообщают местные СМИ.

Газета Taiwan News информирует со ссылкой на местное оборонное ведомство, что многие из погибших были высокопоставленными военными, передает ТАСС.

Во время аварии на борту находились девять военнослужащих, три члена экипажа и журналист. Пять человек выжили, они получают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что на Тайване пропал вертолет с начальником генштаба. Позже сообщалось, что 10 из 13 человек, находившихся на борту вертолета, найдены живыми, причем в числе выживших якобы был и Шэнь Имин.



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