Покинувшая Гузееву дочь рассекретила возлюбленного

Отношения Ольги и Алексея можно назвать серьезными – влюбленные уже несколько месяцев как съехались. Молодые люди пока сосредоточены на

карьере. Бухарова работает преподавателем английского языка, а ее избранник

совершенствуется в веб-дизайне. Со временем пара планирует объединить усилия: Ольга

планирует тоже отучиться на дизайнера, чтобы работать с Алексеем.

По словам наследницы Ларисы Гузеевой, она долго

присматривалась к молодому человеку. Межу тем Бухарова не отрицает, что

влюбилась с первого взгляда.

Отметим, что Ольга долгое время прятала Алексея от любопытных

глаз маминых поклонников. Празднование нового года, судя по всему, подтолкнуло

девушку показать избранника. Она поделилась совместным снимком в «Инстаграм». В

кадре возлюбленный нежно обнимает дочь телеведущей за плечи.

«Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)», – загадочно

подписала снимок Ольга Бухарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от löla (@toons_n_spoons) 31 Дек 2019 в 2:14 PST

Добавим, что Лариса Гузеева тепло приняла парня наследницы.

Между тем звезда шоу «Давай поженимся!» грустит из-за того, что ее дети выросли

и покинули родительский дом. За день до Нового года Лариса Гузеева пожаловалась,

что проведет праздничную ночь в одиночестве.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Об этом сообщает портал Site Intelligence Group, который отслеживает информацию об активности террористов в интернете. В заявлении «Исламского государства» говорится о гибели двоих сотрудников полиции, однако официально сообщалось об одном погибшем. Нападение на пост ДПС в Магасе произошло вечером 31 […]