Покинувшая Гузееву дочь рассекретила возлюбленного

Отношения Ольги и Алексея можно назвать серьезными – влюбленные уже несколько месяцев как съехались. Молодые люди пока сосредоточены на
карьере. Бухарова работает преподавателем английского языка, а ее избранник
совершенствуется в веб-дизайне. Со временем пара планирует объединить усилия: Ольга
планирует тоже отучиться на дизайнера, чтобы работать с Алексеем.
По словам наследницы Ларисы Гузеевой, она долго
присматривалась к молодому человеку. Межу тем Бухарова не отрицает, что
влюбилась с первого взгляда.
Отметим, что Ольга долгое время прятала Алексея от любопытных
глаз маминых поклонников. Празднование нового года, судя по всему, подтолкнуло
девушку показать избранника. Она поделилась совместным снимком в «Инстаграм». В
кадре возлюбленный нежно обнимает дочь телеведущей за плечи.
«Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)», – загадочно
подписала снимок Ольга Бухарова.
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Добавим, что Лариса Гузеева тепло приняла парня наследницы.
Между тем звезда шоу «Давай поженимся!» грустит из-за того, что ее дети выросли
и покинули родительский дом. За день до Нового года Лариса Гузеева пожаловалась,
что проведет праздничную ночь в одиночестве.
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