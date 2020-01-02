Мнение: Какую победу Суворова замалчивали советские учебники истории

Биографию Александра Васильевича Суворова в советское время не публиковали в полном варианте, всеми подробностями. Например, почти не упоминали о его участии в подавлении польских восстаний.

После Второй мировой войны Польша вошла в социалистический лагерь. Именем вождя польских повстанцев Тодеуша Косцюшко в советских городах называли улицы. Поэтому лишний раз рассказывать о том, что русский генералиссимус внёс немалую лепту в подавление польских бунтов, было бы неуместно. И в результате многие славные победы русских войск под командованием Суворова широкой публике оставались неизвестны.

Закат Речи Посполитой

Созданное в середине XVI века польско-литовское государство под названием Речь Посполитая, к веку XVIII, по меткому выражению историка А. А. Керсновского, «впало в маразм и анархию».

Произошел раздел Польши: соседние державы просто поделили между собой раздражавшее «недогосударство». Восстание в 1794 году было последней попыткой сохранить польскую государственность. Во главе польской армии встал Тадеуш Костюшко. Внезапность восстания в начале принесла его руководителям успех. Часть русских гарнизонов была уничтожена, в столкновениях с прусскими и русскими отрядами поляки одержали несколько побед.

Восставшие надеялись на то, что основные силы русской армии будут задействованы против Турции. Но когда стало ясно, что воевать турецкий султан не желает, корпус под командованием Суворова стремительным маршем направился в Польшу.

Как пишет И. Ф. Антинг в книге «Победы графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, или Жизнь его, и военные деяния против Пруссии, Турции, Польши и Франции», русские солдаты прошли 560 вёрст за 20 дней. И сходу они разгромили небольшие (в две сотни человек) передовые отряды поляков у Дивина и Кобрина. После чего 17 сентября 1794 года произошла битва у Крупчиц, чаще именуемая сражением у Крупчицкого монастыря.

Сражением у Крупчицкого монастыря

Против отряда Суворова в бою у местечка Крупчицы выступили польские войска под командованием генерала Кароль Юзефа Сераковского. Как это часто бывает, вопрос о численности войск, как польских, так и русских, до сих пор вызывает споры.

Отряд Суворова изначально составлял 8000 человек при 14 орудиях. Однако в поход отправились лишь 4500 солдат. Позже к ним присоединились отряды генералов Ф. Буксгевдена и Е. Маркова — всего около 2200 человек.

Польская армия Сераковского в русских источниках оценивается в 13-16 тысяч человек, но польский историк Станислав Хербст в книге «История восстания Костюшко 1794 года» указывает на то, что на самом деле в нее входили всего лишь 5200 человек. Причём часть из них осталась в Бресте, и реально в битве принимали участие не более 4000 поляков.

Во многих источниках отмечается, что значительную часть отряда Сераковского составляли косиньеры. Так называли ополчение из крестьян, вооруженных пиками, сделанными из кос. Но подробные данные о составе польского войска, приводимые Станиславом Хербстом, показывают, что число косиньеров было ничтожно.

Столь большие расхождения в вопросе о численности войск были вызваны стремлением одних авторов существенно занизить количество сил, а других, наоборот, завысить.

В целом, обобщая все сведения, можно уверенно сказать следующее. Поляков действительно было около 4000 человек. Русские же войска имели существенное преимущество, так как даже по самым скромным оценкам их получается более 6 тысяч.

Но надо учесть два важных фактора.

Во-первых, у польских войск было крайне выгодное расположение. Войска Сераковского находились на изгибе реки Тростяница и занимали господствующие высоты, укрепленные редутами. Причём, если в обычное время река представляла собой довольно узкую полосу в несколько метров шириной, то из-за проливных дождей в тот момент образовалась сплошная топь уже в полторы сотни метров. Фланги поляков прикрывали непроходимые (как считалось) болота. А узкая гать через реку хорошо простреливалась с холмов. Такую позицию можно было легко оборонять, даже если враг вдесятеро сильнее.

Вторым важным фактором является то, что Суворов полагал, что польских солдат вдвое больше — от 16 до 20 тысяч. Это почему-то никто из историков не берет в расчет.

Таким образом, русские войска после трёхнедельного перехода (по 60 км в день) пошли сразу в атаку на противника, вдвое или втрое превышавшего их по силам и занимавшего практически неприступную позицию.

Победа русского оружия

О сражении повествуется в «Жизнеописании великого полководца» А. Петрушевского, «Суворове» О. Михайлова и других работах, в том числе уже упомянутых выше авторов.

Реально из 13 батальонов пехоты в бою приняли участие только восемь. Это были егеря белорусского и эстляндского егерских корпусов и Херсонский гренадерский полк. Всей остальной русской пехоте было просто негде развернуться. Егеря и гренадёры, разбирая ближайшие дома, вырубая кусты и деревья, мостили гати и шли через болота под мощным артиллерийским огнём. Через топи на руках перенесли четыре пушки.

Важную роль сыграла русская артиллерия: 14 орудий, установленных на холме, оказали существенную поддержку своей пехоте при форсировании топей.

После того как русские солдаты прошли через болото, которое поляки считали непроходимым, и вышли на правый фланг польской позиции, Сераковский пытался контратаковать. Бой был коротким и не дал полякам шансов сдержать атаку русских гренадёр. Тем более что в это время на флангах поляков появилась русская кавалерия. Большую часть своей конницы Суворов предусмотрительно отправил в глубокий обход с флангов, и она поспела как раз вовремя.

На этом активная часть сражения закончилась, польские войска начали отступать. Их спас лес, где русской коннице негде было развернуться. Да и сам Суворов не давал команду продолжать преследование: русским солдатам нужно было отдохнуть после сотен пройденных вёрст и шести часов тяжелейшего боя.

Впрочем, отдыхали недолго, через два дня остатки польских войск были разбиты Суворовым у Бреста.

Точные потери войск также неизвестны. Суворов определил свои потери в 350 человек, но они, скорее всего, занижены. Более достоверной выглядит упоминаемая в других источниках цифра в 700 человек. Потери поляков сам Суворов оценил в 3000 человек убитыми, ранеными и пленными. В любом случае, весь польский отряд Сераковского перестал существовать как боевая единица, поэтому сколько из них было убито и ранено, а сколько просто разбежалось, уже не принципиально.

Хоть и небольшое по своим масштабам, сражение у Кручицкого монастыря имело, по мнению всех историков, ключевое значение. До этого войска Костюшко если и терпели отдельные поражения, то в целом равновесие сил ещё сохранялось. Стремительный же марш Суворова в Польшу, где он сходу разгромил лучшие польские соединения, стал переломным моментом. Потом русский полководец просто разобрался с повстанцами.

Автор: Кирилл Шишкин

Источник

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена обнаженной. Она отметила, что сейчас настает самая захватывающая глава в ее жизни. «Меня переполняют благодарность и любовь. (…) В этом новом десятилетии я призываю вас любить», – написала модель. Посмотреть эту публикацию в Instagram It‘s crazy to think of all […]