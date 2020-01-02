Больше 400 человек спасли сотрудники МЧС в первый день нового года

Пожарно-спасательные подразделения за первый день нового года спасли более 440 человек при пожарах и ДТП, информирует МЧС России.
В сообщении МЧС указывается, что всего за сутки спасли 443 человека, «190 из них – при ликвидации техногенных пожаров, 252 – в ходе ликвидации последствий ДТП, еще один – на водоеме», передает ТАСС.
Кроме того, за минувшие сутки в РФ было потушено более 1,1 тыс. пожаров, спасатели ликвидировали последствия 295 ДТП.
Напомним, 30 декабря сообщалось о «первой жертве празднования Нового года» – в Подмосковье мужчина погиб, грубо нарушив правила запуска фейерверков.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как правильно запускать новогодний фейерверк.
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