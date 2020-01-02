В канун Нового года у Евгения Пронина родился сын

В канун Нового года, 31 декабря, у известного российского актёра Евгения Пронина родился сын. Мальчика решили назвать Гарри.

Радостной новостью актёр поделился со своими поклонниками в социальной сети, где и опубликовал фотографию с новорождённым. Мальчика Гарри родила супруга Евгения Пронина Кристина Арустамова. Ещё весной 2019 года пара решила узаконить свои отношения и незадолго до свадебной церемонии жена актёра пояснила о том, что ждёт ребёнка. Подобная новость в тот момент, как пояснил сам Пронин, выбила его из колеи и он несколько минут не знал как реагировать.

Сейчас же Евгений Пронин благодарит свою супругу не только за здорового сына, но и за своеобразную дату. «Новый год и новая жизнь!», — написал актёр в комментариях под фотографией.

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