В канун Нового года у Евгения Пронина родился сын

02.01.2020, 10:21, Разное

В канун Нового года, 31 декабря, у известного российского актёра Евгения Пронина родился сын. Мальчика решили назвать Гарри.
Радостной новостью актёр поделился со своими поклонниками в социальной сети, где и опубликовал фотографию с новорождённым. Мальчика Гарри родила супруга Евгения Пронина Кристина Арустамова. Ещё весной 2019 года пара решила узаконить свои отношения и незадолго до свадебной церемонии жена актёра пояснила о том, что ждёт ребёнка. Подобная новость в тот момент, как пояснил сам Пронин, выбила его из колеи и он несколько минут не знал как реагировать.

Сейчас же Евгений Пронин благодарит свою супругу не только за здорового сына, но и за своеобразную дату. «Новый год и новая жизнь!», — написал актёр в комментариях под фотографией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Появились данные об обновленной модели Hyundai Elantra. В частности, официальная премьера новинки запланирована на июль 2020 года. В свою очередь, инженеры активно проводят тестовые заезды данного автомобиля на местных дорогах. Предполагается, что новый Hyundai Elantra сможет удивить уникальной формой головной оптики, а также модернизированной решеткой радиатора. Также изменения коснутся колесных дисков и угла наклона крыши. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика