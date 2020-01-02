В канун Нового года у Евгения Пронина родился сын

В канун Нового года, 31 декабря, у известного российского актёра Евгения Пронина родился сын. Мальчика решили назвать Гарри.
Радостной новостью актёр поделился со своими поклонниками в социальной сети, где и опубликовал фотографию с новорождённым. Мальчика Гарри родила супруга Евгения Пронина Кристина Арустамова. Ещё весной 2019 года пара решила узаконить свои отношения и незадолго до свадебной церемонии жена актёра пояснила о том, что ждёт ребёнка. Подобная новость в тот момент, как пояснил сам Пронин, выбила его из колеи и он несколько минут не знал как реагировать.
Сейчас же Евгений Пронин благодарит свою супругу не только за здорового сына, но и за своеобразную дату. «Новый год и новая жизнь!», — написал актёр в комментариях под фотографией.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Появились данные об обновленной модели Hyundai Elantra. В частности, официальная премьера новинки запланирована на июль 2020 года. В свою очередь, инженеры активно проводят тестовые заезды данного автомобиля на местных дорогах. Предполагается, что новый Hyundai Elantra сможет удивить уникальной формой головной оптики, а также модернизированной решеткой радиатора. Также изменения коснутся колесных дисков и угла наклона крыши. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Грузовой автомобиль устроил массовое ДТП в Ленобласти, есть пострадавшие / 21 декабря
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» возглавил российский прокат на выходных / 16 декабря
- К Михаилу Светову и руководству Либертарианской партии пришли с обысками / 4 декабря
- «Убери зеленую х..йню». В полиции считают, что подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко в день задержания просил спрятать мину / 19 декабря
- Долги россиян по потребительским кредитам снизились / 20 декабря
- Китай обвинил США в поддержке преступников в Гонконге / 28 ноября
- «Плохой Санта» — Le Monde записала Пэр Ноэля в злостные нарушители французских законов / 27 декабря
- Блумберг объявил, что будет баллотироваться в президенты США / 24 ноября