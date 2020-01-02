«Мужчинам тяжеловато»: Волочкова держит избранника полуголодным на частной вилле

Танцовщица улетела на зарубежный курорт.

Знаменитость загорает, купается в океане и катается на яхте.

Как оказалось, Анастасия Волочкова даже на роскошном отдыхе

следит за фигурой. Отставная прима придерживается низкокалорийного питания.

Избранник танцовщицы, которому удается все время оставаться за кадром, ограничил

себя в еде, судя по всему, за компанию.

«Вечно зеленый холодильник во всех краях света. Так здорово

на частной вилле! Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковым

маслом и соевым соусом – и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с таким

рационом. Зато все худеют», – написала Анастасия Волочкова в личном «Инстаграм».

Также знаменитость опубликовала свежее видео. В кадре

танцовщица продемонстрировала содержимое холодильника и заявила, что встала

пораньше, чтобы приготовить вкусный завтрак. «Хозяюшка», – похвалила сама себя Анастасия Волочкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 31 Дек 2019 в 9:12 PST

Завистницы не смогли пройти мимо поста балерины. «Травоядное

ты наше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Мужика, похоже, нет в этой хате..😂», «В Тайланде не яйца варят, а морепродукты кушают 😂🙈», «Насос, где твои воображаемые

друзья , про » Любимого» мы уже поняли..😆😆», «На моей вилле🤦🏻‍♀️ вы уже

баню строили на мальдивах 😂😂😂», – писали злопыхательницы

Анастасии Волочковой.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Танцовщица улетела на зарубежный курорт. Знаменитость загорает, купается в океане и катается на яхте. Как оказалось, Анастасия Волочкова даже на роскошном отдыхе следит за фигурой. Отставная прима придерживается низкокалорийного питания. Избранник танцовщицы, которому удается все время оставаться за кадром, ограничил себя в еде, судя по всему, за компанию. «Вечно зеленый холодильник во всех краях света. […]