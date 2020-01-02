«Мужчинам тяжеловато»: Волочкова держит избранника полуголодным на частной вилле

Танцовщица улетела на зарубежный курорт.
Знаменитость загорает, купается в океане и катается на яхте.
Как оказалось, Анастасия Волочкова даже на роскошном отдыхе
следит за фигурой. Отставная прима придерживается низкокалорийного питания.
Избранник танцовщицы, которому удается все время оставаться за кадром, ограничил
себя в еде, судя по всему, за компанию.
«Вечно зеленый холодильник во всех краях света. Так здорово
на частной вилле! Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковым
маслом и соевым соусом – и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с таким
рационом. Зато все худеют», – написала Анастасия Волочкова в личном «Инстаграм».
Также знаменитость опубликовала свежее видео. В кадре
танцовщица продемонстрировала содержимое холодильника и заявила, что встала
пораньше, чтобы приготовить вкусный завтрак. «Хозяюшка», – похвалила сама себя Анастасия Волочкова.
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Завистницы не смогли пройти мимо поста балерины. «Травоядное
ты наше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Мужика, похоже, нет в этой хате..😂», «В Тайланде не яйца варят, а морепродукты кушают 😂🙈», «Насос, где твои воображаемые
друзья , про » Любимого» мы уже поняли..😆😆», «На моей вилле🤦🏻♀️ вы уже
баню строили на мальдивах 😂😂😂», – писали злопыхательницы
Анастасии Волочковой.
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Последнее: Танцовщица улетела на зарубежный курорт. Знаменитость загорает, купается в океане и катается на яхте. Как оказалось, Анастасия Волочкова даже на роскошном отдыхе следит за фигурой. Отставная прима придерживается низкокалорийного питания. Избранник танцовщицы, которому удается все время оставаться за кадром, ограничил себя в еде, судя по всему, за компанию. «Вечно зеленый холодильник во всех краях света. […]
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