Нидерланды официально отказались от «Голландии»

В Нидерландах с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать государство названием «Голландия». Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны.

В совете Нидерландов по туризму отметили, что данный шаг направлен на изменение имиджа страны за рубежом, передает RT со ссылкой на радиостанцию NOS.

По словам министра внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в «современном стиле».

Напомним, Нидерланды позиционировали себя на международном уровне как «Голландия», а символом страны являлся оранжевый тюльпан.

В октябре сообщалось, что официальный цвет страны останется тот же, но сам цветок уйдет в прошлое, как и название «Голландия».

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