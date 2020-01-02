Американские ученые определили, как мозг распределяет сигналы удовольствия и неудовлетворения между нейронами

Американские исследователи определили, как мозг распределяет сигналы удовольствия и неудовлетворения между нейронами. Они исследовали центр обработки информации в главном органе нервной системы мышей.

Ученым удалось определить, что клетки, отвечающие за прием сигналов положительного или отрицательного характера, совершенно разные. Они располагаются в вентральном паллидуме. Ученые стимулировали мышей к деятельности, в ходе которой изучали реакцию нейронов в этой области мозга. Мыши стремились к поощрениям и старались избежать наказаний. Наградой был установлен глоток воды, а в качестве негативных ощущений мыши испытывали на себе раздражающий поток воздуха.

Ученые обнаружили, что клетки головного мозга, которые использовали нейротрансмиттер GABA для снижения активности в цепи, влияющей на мотивацию, были важны для подталкивания животных к поискам награды. Нейроны, которые задействовали нейромедиатор, известный как глутамат, были нужны для того, чтобы не получить наказания воздушной струей. Если же ситуация предполагала наличие выбора, то задействовались оба типа клеток.

Ученые планируют изучить работу этого участка мозга у людей и выяснить, нет ли нарушений в его работе у тех, кто страдает психическими расстройствами. Это поможет разработать более эффективную терапию.

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Последнее: Американские исследователи определили, как мозг распределяет сигналы удовольствия и неудовлетворения между нейронами. Они исследовали центр обработки информации в главном органе нервной системы мышей. Ученым удалось определить, что клетки, отвечающие за прием сигналов положительного или отрицательного характера, совершенно разные. Они располагаются в вентральном паллидуме. Ученые стимулировали мышей к деятельности, в ходе которой изучали реакцию нейронов в […]