Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Семья отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, продолжающей бороться с тяжёлым недугом, на странице в Instagram обратилась к поклонникам и всем неравнодушным россиянам. От лица артистки родственники поздравили всех с Новым годом и выразили огромную благодарность за поддержку в непростой период.

В публикации отмечается, что актриса передаёт большой привет всем, кто молится о её выздоровлении, на расстоянии дарит своё душевное тепло и моральную поддержку. Семья Анастасии Заворотнюк поздравляет с праздниками, желает подписчикам и их близким добра, благополучия, здоровья и всего наилучшего в наступившем году. В завершение поста написаны слова благодарности за неравнодушие к чужим проблемам и понимание.



В комментариях большинство фолловеров пишут ответные новогодние поздравления, желают Заворотнюк победить болезнь и продолжать радовать поклонников своим талантом и обаянием.

«В самое сердце такие поздравления! Передайте Анастасии самые тёплые объятия от нас! Сил вам, стойкости и упорства! Исполнения желаний! И чуда, самого настоящего Новогоднего чуда! Будьте здоровы! Верим в вас и в то, что все будет обязательно хорошо», — с такими словами обратилась к артистке и её семье одна из подписчиц.

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