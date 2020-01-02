Мнение: Что стоит за шпагатами Волочковой?

Анастасия Волочкова поздравила подписчиков с Новым годом, раскинув ноги в очередной рогатке.



Фото: Соцсети

Ноги у Насти красивые, растяжка — отличная, а вот её шпагаты — зрелище довольно неэстетичное.

И, тем не менее, Волочкова упорно продолжает демонстрировать миру степень эпиляции своей промежности.

Зачем она это делает? Что стоит за шпагатами Волочковой?

Посмотрим на фотографии. Что вы видите?



Фото: Соцсети

Лично я вижу отвратительный вкус в одежде. А здесь что вы видите?



Фото: Соцсети

Как по-вашему: женщина с хорошим вкусом налепит такие ресницы, зафигарит такие брови, выкрасит волосы в такой цвет?

Шпагаты Волочковой — прямое следствие её плохого вкуса. Настя не видит, не понимает, насколько они неэстетичны. Как не видит и не понимает она того, что интерьер её спальни, украшенные искусственными цветами сланцы на платформе, очки со стразами — всё это ужасное дурновкусие.



Фото: Соцсети

У Насти — плохой вкус, а потому лобок в микроскопических стрингах, гуталиновые брови и мини-шорты в сочетании с туфлями стриптизёрши согласуются с её личным чувством прекрасного.



Фото: Соцсети

Своими шпагатами Настя никого не троллит.

Шпагаты Волочковой — это не пиар. Шпагаты Волочковой — это плохой вкус, который проявляется во всём: от оформления собственных шпагатов до оформления интерьеров.

А у вас хороший вкус? Почему вы так решили? На каком таком основании?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Анастасия Волочкова поздравила подписчиков с Новым годом, раскинув ноги в очередной рогатке. Фото: Соцсети Ноги у Насти красивые, растяжка — отличная, а вот её шпагаты — зрелище довольно неэстетичное. И, тем не менее, Волочкова упорно продолжает демонстрировать миру степень эпиляции своей промежности. Зачем она это делает? Что стоит за шпагатами Волочковой? Посмотрим на фотографии. Что […]