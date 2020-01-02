На участке разведения в Золотом неподалеку от блокпоста боевиков миссия ОБСЕ впервые увидела камеру и антенну

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые зафиксировала антенну и камеру неподалеку от блокпоста боевиков на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2019 года, опубликованном на ее сайте 31 декабря.
«На участке разведения в районе Золотого наблюдатели впервые видели направленную на север камеру и антенну, которые были установлены на опоре линий электропередачи примерно в 150 м к северо-востоку от блокпоста вооруженных формирований», – говорится в отчете.
Также на участке СММ видела троих членов незаконных вооруженных формирований с нарукавными повязками «СЦКК», хотя боевики не участвуют в работе Совместного центра по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом был начат 29 октября и завершился 1 ноября 2019 года. 26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение разведения в Золотом.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые зафиксировала антенну и камеру неподалеку от блокпоста боевиков на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2019 года, опубликованном на ее сайте 31 декабря. «На участке разведения в районе Золотого наблюдатели впервые видели направленную на север камеру […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-министр обороны Польши — не будь НАТО, советские войска бы сейчас разгуливали в Каталонии и Португалии / 4 декабря
- Почему содержание губернатора выросло на 500 тыс. руб? Отвечает лидер воронежской ЕР / 25 декабря
- Возле Курил произошло третье за день землетрясение / 5 декабря
- Акции Boeing упали в цене на 4% / 17 декабря
- Роскачество проверило приложения для заказа такси / 3 декабря
- Двукратный олимпийский чемпион по шахматам Ельянов отказался выступать за сборную Украины / 26 декабря
- Первый самолет на электричестве совершил полет в Канаде / 11 декабря
- Британский министр испугалась «российского вмешательства» / 7 декабря