Genesis показал первые снимки кроссовера Genesis GV80

В Сети опубликовали свежие шпионские изображения нового премиального кроссовера Genesis.
Однако производитель также решил поделиться с автолюбителями официальными кадрами, посвященными модели Genesis GV80. В первую очередь бросается в глаза увеличенная решетка радиатора, где предусмотрены некоторые сходства с моделью седана Genesis G90. В салоне исключили большинство физических кнопок на сенсорные панели. Также вместо привычного переключателя передач предусмотрели специальную «шайбу».
Покупатели смогут приобрести новый кроссовер с 2,5 или 3,5-литровыми моторами, которые выдают до 380 л.с. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Приобрести новую модель станет возможным уже в январе 2020 года.
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Последнее: В Сети опубликовали свежие шпионские изображения нового премиального кроссовера Genesis. Однако производитель также решил поделиться с автолюбителями официальными кадрами, посвященными модели Genesis GV80. В первую очередь бросается в глаза увеличенная решетка радиатора, где предусмотрены некоторые сходства с моделью седана Genesis G90. В салоне исключили большинство физических кнопок на сенсорные панели. Также вместо привычного переключателя передач […]
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