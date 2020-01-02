Эксперты назвали ТОП-3 самых продаваемых японских автомобилей в России

02.01.2020, 9:52, Новости дня

Специалисты озвучили рейтинг самых востребованных японских автомобилей на российском рынке.

Лидирующую строчку занимает модель кроссовера Nissan Qashqai, который в ноябре приобрели свыше 2,8 тысяч россиян. При таких показателям фиксируется увеличение продаж на 18,6 процента по сравнению с прошлым годом. На втором месте значится другой японский кроссовер — Toyota RAV4, который в ноябре приобрели свыше 2,4 тысяч российских клиентов. В данном случае прирост спроса составил порядка 12,8 процента.

Замыкает тройку лидеров премиальный седан Toyota Camry, который в ноябре приобрели более 2,2 тысяч россиян, однако в данном случае отмечается 20-процентное падение спроса по сравнению с 2018 годом.



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