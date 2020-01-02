Почти 100 россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

02.01.2020, 9:44, Новости дня

В новогодней лотерее помимо 1 млрд рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 млн рублей – их получат 99 человек, сообщили в пресс-службе «Столото».

В пресс-службе распространителя лотереи сообщили, что «помимо 1 млрд рублей было разыграно 105 призов по 1 млн рублей». Таким образом, «появились 99 миллионеров», передает РИА «Новости».

«Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», – добавили в «Столото».

Отмечается, что Москва и Московская область заняли первую строчку в рейтинге самых везучих регионов по количеству миллионеров: здесь по 1 млн рублей выиграли сразу 20 жителей.

В топ «везучих» регионов попали также Санкт-Петербург (семь миллионеров), Республика Башкортостан (шесть миллионеров), Ростовская область (пять миллионеров), Свердловская и Новосибирская области (по четыре миллионера).

Ранее житель Москвы выиграл 1 млрд рублей, информирует НТВ.

В январе 2019 года водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко выиграл в лотерею 500 млн рублей.



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Последнее: В новогодней лотерее помимо 1 млрд рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 млн рублей – их получат 99 человек, сообщили в пресс-службе «Столото». В пресс-службе распространителя лотереи сообщили, что «помимо 1 млрд рублей было разыграно 105 призов по 1 млн рублей». Таким образом, «появились 99 миллионеров», передает РИА «Новости». «Оставшиеся […]

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