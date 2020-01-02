Цены на нефть начали расти

В четверг мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,28%, составив 61,23 доллара за баррель, передает RT.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,30% – до 66,20 доллара за баррель.
Отметим, что нефть подешевела перед новогодними праздниками.
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