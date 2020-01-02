Бренд Chery привезет в Россию новый кроссовер Tiggo 8

Китайская компания Chery в скором времени стартует продажи в РФ нового кроссовера Chery Tiggo 8.
В частности, данный автомобиль уже получил одобрение типа транспортных средств, что свидетельствует о дальнейшем разрешении поставок на российский рынок. Приобрести кроссовер Tiggo 8 станет возможным с пятиместным и семиместным салоном. Для российского рынка данный автомобиль получил единственный вариант мотора — 2-литровый агрегат с мощностью 170 л.с.
В числе основных параметров также указан передний привод и вариатор. Ранее эксперты уличили данный автомобиль в повторении стиля от показанного кроссовера Exeed TX. В базовой комплектации предусмотрят расширенное оснащение передовыми опциями.
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Последнее: Китайская компания Chery в скором времени стартует продажи в РФ нового кроссовера Chery Tiggo 8. В частности, данный автомобиль уже получил одобрение типа транспортных средств, что свидетельствует о дальнейшем разрешении поставок на российский рынок. Приобрести кроссовер Tiggo 8 станет возможным с пятиместным и семиместным салоном. Для российского рынка данный автомобиль получил единственный вариант мотора — […]
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