Власти Ирландии запретят продажу автомобилей с ДВС до 2030 года

02.01.2020, 9:30, Новости дня

Сегодня стало известно о решении правительства Ирландии до 2030 года запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.

В частности, власти намерены внести соответствующие изменения, которые будут направлены также на улучшение условий для владельцев электрических автомобилей. Уже в наступившем году будет представлен законопроект, который предполагает сокращение автопарка машин с двигателями внутреннего сгорания.

В свою очередь, за последующие 10 лет намерены существенно увеличить автопарк техники электрокаров до 1 миллиона экземпляров. Для этого в планах строительство новых зарядных станций, а также субсидии для установки домашних зарядок для новых электрокаров.



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